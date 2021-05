Italia: riscoperti affreschi medicei nella Galleria degli Uffizi

Le gemme precedentemente nascoste sono state rivelate alla stampa lunedì durante una cerimonia alla quale ha partecipato anche il sindaco della città, Dario Nardella. Insieme agli affreschi, rinvenuti sotto uno strato di intonaco, durante i lavori di ristrutturazione sono stati scoperti anche intonaci decorativi e pitture del XVII secolo.

"È vero che in estate tutti preferiamo il mare alla città. Ma aiutate le città d'arte. Visitate le città d'arte del nostro Paese. Perché se le città d'arte non si riavviano, l'Italia non si riavvia", ha detto Nardella.

Il direttore della Galleria degli Uffizi Schmidt ha annunciato che dal 4 maggio saranno aperte 14 nuove sale espositive all'interno del percorso di visita del museo, insieme a quasi 50 sale situate al piano terra e al seminterrato. La galleria è stata chiusa negli ultimi sei mesi, a parte una breve apertura di due settimane a gennaio, quando la regione Toscana era stata classificata come zona a rischio ridotto, uno status a cui ora è tornata. Sebbene i musei in queste "zone gialle" possano riaprire, restano in vigore restrizioni.