Russia: pescatore derubato da orso polare cerca di riprendere le sue cose

Alcune regioni della Russia sono così deserte e isolate che addirittura i crimini lì vengono commessi dagli animali selvatici. E i residenti locali sanno bene che se il criminale è un orso è meglio non discutere con lui.

Chissà se un residente della regione siberiana della Jacuzia andando a pesca poteva immaginare quale incontro l’avrebbe aspettato. Forse avrebbe preferito passare quella maledetta giornata a casa.

L’uomo stava pescando da solo ed era così concentrato da non sentire che alle sue spalle stava per avvicinarsi un ospite inatteso: un grande orso polare attirato dal pesce venutogli a chiedere la sua parte.

L’uomo forse non sarebbe stato contrario a condividere il suo bottino, ma l'animale ha preferito rubare l'occorrente per procurarselo (probabilmente avendo deciso di imparare a pescare da solo). Al povero pescatore non è rimasto che girare un video del criminale e lanciare bestemmie nei suoi confronti da lontano.