USA, i primi 100 giorni di Joe Biden da presidente: "Il futuro dell'America è nelle nostre mani"

Il presidente interviene al Congresso in sessione plenaria e annuncia un nuovo programma di grandi riforme da oltre quattromila miliardi di dollari per il rilancio del Paese, "il più grande dalla Seconda guerra mondiale": fondi per famiglie, asili, università e congedi parentali.

"Ho ereditato un Paese in crisi, ora l'America è di nuovo incammino", ha esultato il presidente americano, rivendicando soprattutto il successo della campagna di vaccinazione con 220 milioni di dosi somministrate.

Parlando del caso Floyd, Biden ha chiesto che la riforma della polizia, che porta proprio il nome dell'afroamericano ucciso da un agente a Minneapolis, sia varata il prossimo mese, in occasione della ricorrenza dell'omicidio: "Abbiamo visto il ginocchio dell'ingiustizia sul collo dell'America afroamericana. Ora bisogna voltare pagina, è il Paese che lo vuole".

Biden ha lanciato anche un messaggio a Vladimir Putin e Xi Jinping: "Non vogliamo conflitti o escalation".