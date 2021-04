Ora del pisolino: anatroccolo molto piccolo vuole dormire tra le braccia di una persona

Alcuni animali hanno bisogno di un piccolo incoraggiamento per fare certe cose: lancia un bastone e un cucciolo correrà a prenderlo, mentre un gattino giocherà sicuramente con un pezzo di corda. E gli uccellini si addormenteranno in un minuto se li tieni tra le tue braccia, come un bambino.

Questo adorabile anatroccolo è così piccolo che non può restare sveglio a lungo - e sembra che "lungo" significhi più di 5 secondi. Il cucciolo di anatra ha bisogno di molto sonno per diventare più grande e più forte, in modo che possa volare in altri continenti, nuotare attraverso laghi giganti e ciarlare come una trombetta.

