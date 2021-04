Turchia: amicizia unica tra cucciolo di orso e scimpanzé

Il cucciolo di orso di salvataggio Boncuk e uno scimpanzé di nome Can hanno stretto un'improbabile amicizia nel più grande zoo della Turchia, lo zoo di Gaziantep.

Boncuk e Can sono stati visti giocare mentre i loro guardiani dello zoo li tenevano d'occhio. Boncuk, che ha appena un mese di vita, è stato portato nello zoo come animale salvato. Fortunatamente, si è adattato rapidamente, diventando buon amico di Can.

I guardiani dello zoo fanno incontrare i due animali ogni giorno e li lasciano giocare per circa tre o quattro ore, dando loro il tempo di rafforzare il loro legame.