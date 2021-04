Difficile essere madre: mamma orsa attraversa la strada con i suoi cuccioli

Attraversare la strada non è sempre facile neanche per un uomo ma se si tratta di un orso con i suoi quattro cuccioli, la situazione si fa molto complicata. Guardate come questa madre orsa riesce a cavarsela!

Essere madre è un mestiere molto difficile sopratutto se si ha più di un cucciolo. Questa madre orsa è veramente un’eroina perché ne ha quattro e riesce bene a prendersi cura di tutti loro!

Guardate come questa grande famiglia attraversa la strada. Nonostante tutti gli automobilisti si siano fermati per cedere il passo agli animali , non è stato facile per la mamma controllare tutti i piccoli che non perdevano occasione per sfuggire al suo controllo. Possiamo soltanto indovinare quanta tenacia è servita alla madre orsa che è dovuta ritornare alcune volte sui suoi passi, per accompagnare i cuccioli spaventati dalle macchine mentre gli altri cuccioli non riuscendo ad aspettarla tranquilli correvano per la strada.