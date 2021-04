Baby scimmia fa un bagno caldo come al resort termale

In effetti, alcuni animali sono abituati a rilassarsi nelle sorgenti termali, quindi l'idea di un resort di lusso non è una novità e sono sempre felici di unirsi alle persone nella vasca da bagno come se stessero semplicemente uscendo in qualsiasi altra piscina calda.

Guardalo mentre si fa un bel bagno caldo! La scimmia piccola è così assonnata e calma, ed è felice di prendere asciugacapelli. Anche questo tipo sembra avere un appetito sano ed è in grado di mangiare un buon pasto, proprio come un bambino. E dopo questo... torna sana alla mamma, chi è felice di abbracciarla.