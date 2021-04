Italia: tappeto di meduse rosa invade le acque di Trieste

Diversi passanti si sono fermati per fotografare le meduse che formavano un tappeto rosa sull'acqua. Le meduse rosa appartengono alla famiglia delle "Rhizostoma Pulmo", comunemente note come Polmoni di mare o anche Dame del Mare. Come notano gli esperti, la presenza della specie non è rara in queste zone.

Il fenomeno si chiama “bloom” ed “è un evento sempre più frequente, tanto da far affermare a molti che il mare si sta trasformando da un mare di pesce a un mare di meduse – spiega il docente di Zoologia dell’Università di Trieste Antonio Terlizzi – E’ un fenomeno preoccupante, che ha cause molteplici, non mutualmente esclusive e che sembrerebbero connesse al cambiamento climatico, all‘inquinamento chimico e al modo folle con cui peschiamo“.

Se nel mare ci sono meno pesci, il plancton del quale si nutrono resta infatti maggiormente a disposizione, diventando ghiotto per le meduse.