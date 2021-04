Grande coniglio: studente messicano genera i conigli più grandi del mondo

Uno studente messicano di veterinaria e zootecnia Kiro Yakin sta usando tecniche di genetica per far crescere una nuova famiglia della razza di conigli più grande del mondo

"Il coniglio gigante è uno dei più grandi per natura", spiega lo studente.

Kiro Yakin ha detto che il suo obiettivo è far raggiungere agli animali più di 10 chili, che è il limite standard in natura per il coniglio gigante.



"Voglio salvaguardare questa razza di conigli e farla conoscere alle persone. Voglio che le persone notino che non esiste solo una razza di conigli, ma ce ne sono molte e alcune sono molto fantastiche come il coniglio gigante", lo studente ha aggiunto.