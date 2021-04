Dolce Golden Retriever si diverte con Simpatici Anatroccoli - Video

I cani sembrano non stancarsi mai e sono sempre felici, pronti a correre come matti per tutta la giornata. Ma possono anche essere dolci e teneri con creature che normalmente considererebbero uno “spuntino”. Quindi un piccolo cucciolo o gattino - e, a quanto pare, anche gli anatroccoli - possono sentirsi completamente al sicuro quando un grosso cagnolone è lì a prendersi cura di loro.

Questo cane sa essere un cagnolone molto attivo e irrequieto di solito, ma ora è molto silenzioso e morbido, poiché protegge tre piccoli anatroccoli. Il retriever è molto attento e gli uccellini sanno che andrà tutto bene finché avranno un amico così leale e forte a proteggerli.