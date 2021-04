Russia: oca Blinchik conquista TikTok

Sarebbe stato un peccato mangiare questa bell'oca, quindi l’ha risparmiata e ora vive con lui in appartamento. Mikhail ha dato all'oca un nome – Blinchik. Ha pubblicato il video su Internet e in due giorni sono iniziati tutti i tipi di repost ha ricevuto 350mila like su TikTok. In estate, vogliono portare Blinchik alla dacia dove costruiranno una grande voliera. Le oche vivono fino a 17 anni e Blinchik ha circa un anno, cioè ha ancora tutto davanti, confiderà di più in ciò.