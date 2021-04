Russia: cani viaggiatori girano il mondo con i loro padroni

Una residente dell'isole di Curile, in Russia, viaggia in compagnia dei suoi fedeli amici a quattro zampe.

Insieme ai suoi cani husky, Elena Kotenko da alcuni anni sta girando per le Curili settentrionali e racconta le sue esperienze nel suo blog su Instagram.

Gli amici pelosi di Elena hanno già visitato tantissimi posti spettacolari come il vulcano Ebeko e il Capo Levashova. I cani amano girare il mondo e hanno accompagnato i loro padroni nei viaggi in macchina, in motoslitta, in barca e addirittura in elicottero.