USA: la fattoria della California offre una terapia per migliorare l'umore con abbracci di mucca

Le mucche donano amore nell'ambito della terapia dell'abbraccio. Madonna, Holy Cow, Karma, Aretha, John Lewis e Faith sono tutti pronti per abbracci, coccole e baci.

La fondatrice di questa terapia, Ellie Laks, ha spiegato che il programma è attivo da 21 anni per bambini e adulti a rischio e con bisogni speciali, ma che con la pandemia hanno deciso di offrirlo a chiunque a causa della grande richiesta.

“L'apertura della terapia dell'abbraccio delle mucche ha avuto un enorme successo. Fa piangere le persone. Fa ridere e sorridere le persone. Li fa sentire connessi e meno soli. E siamo esauriti. Ora stiamo prenotando le sessioni a luglio", ha detto Laks.

La fondatrice ha dato tre ragioni per il successo della guarigione attraverso l'amore per le mucche, che le mucche sono "presenti, enormi e non giudicano".