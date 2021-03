Antartide: il pinguino è saltato sulla barca per sfuggire alle orche

Il drammatico filmato di tre minuti è stato girato dai turisti in Antartide, che mostra come un pinguino, inseguito da uno stormo di orche assassine, è scappato saltando sulla loro barca.

I blogger stavano visitando gli iceberg nello stretto di Gerlach in Antartide, quando un folto gruppo di orche assassine si è avvicinato alla loro barca. I predatori hanno notato un pinguino nelle vicinanze e si sono precipitati dietro di lui, destreggiandosi tra le barche turistiche. Il filmato mostra come un uccello incapace di volare salta fuori dall'acqua gelata e le orche assassine lo inseguono rapidamente. Il pinguino ha cercato di salire su una delle barche, ma è rimbalzato sul lato della nave ed è caduto in mare.