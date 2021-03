USA: ritratti delle vittime del COVID proiettati sul ponte di Brooklyn

A New York hanno inventato un modo speciale per commemorare le vittime del Covid: i loro ritratti sono stati proiettati sul ponte di Brooklyn sullo sfondo del panorama spettacolare della città notturna.

I ritratti delle vittime del COVID-19 sono stati proiettati domenica sul ponte di Brooklyn di New York in occasione dell’anniversario annuale del giorno in cui è stata registrata la prima morte da Covid negli USA.

La proiezione dei ritratti faceva parte della cerimonia commemorativa alla quale era presente anche il sindaco della città Bill de Blasio. La cerimonia ha incluso spettacoli musicali.

New York è stata l'epicentro del virus diffuso negli Stati Uniti quando l'epidemia ha colpito il paese. Secondo i dati della Johns Hopkins University, circa 30.000 residenti della città hanno perso la vita a causa della pandemia nel corso dell’anno.