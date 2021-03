USA: panda giganti giocano nella neve

I panda giganti Mei Xiang e Tian Tian sono come bambini piccoli che giocano nella neve mentre rotolano e scivolano giù per le colline dello Smithsonian's National Zoo a Washington DC.

In una clip condivisa dallo zoo, si vedono entrambi i panda mentre rotolano per terra in varie aree del loro recinto. Ci sono tre panda giganti attualmente allo zoo di Washington DC: Mei Xiang, una femmina adulta, Tian Tian, un maschio adulto, e Xiao Qi Ji, un cucciolo maschio nato il 21 agosto 2020, da Mei Xiang e Tian Tian.

In un evento storico, il panda di 22 anni ha dato alla luce un cucciolo durante l'estate, diventando il panda più vecchio a partorire negli Stati Uniti. Mei Xiang ha tre cuccioli ancora in vita - Bei Bei, Tai Shan e Bao Bao - che risiedono in Cina grazie ad un accordo con gli Stati Uniti.