Kazakistan: fenicotteri rosa sono tornati dopo l'inverno

I fenicotteri si fermano qui ogni anno in primavera e in autunno durante la loro migrazione. Il primo piccolo stormo è arrivato al lago a fine febbraio, quando in superficie erano ancora visibili neve e ghiaccio. Secondo le osservazioni dei birdwatcher, circa 90 specie di uccelli si fermano al lago ogni anno per riposarsi dal loro volo o per aspettare che finisca l'inverno.



Famosi per il loro splendido piumaggio

, i fenicotteri rosa sono un specie diffusa nella maggior parte delle regioni calde dell'Africa e dell'Eurasia. Esistono anche delle popolazioni migranti in aree più fredde del mondo, come la Svezia, la Norvegia, la Lettonia e anche la Russia. Ogni anno, intorno al mese di novembre, diversi stormi di fenicotteri rosa che nidificano in Kazakistan migrano a sud verso l'Iran.