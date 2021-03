Tè in altura: alpinisti russi preparano tè trovandosi sulla roccia

Degli alpinisti russi hanno deciso di organizzare la cerimonia del tè trovandosi a un'altezza di 2700 metri sul livello del mare. Guardate il video che mostra gli atleti sospesi a strapiombo preparare la bevanda calda più popolare in Russia.

Nel corso dell’ascesa sul monte Kyazi nella Reppublica d'Inguscezia, nel sud della Russia, gli alpinisti hanno deciso di preparare il tè alla maniera tradizionale russa: hanno fatto bollire l’acqua con l’aiuto del samovar, un particolare contenitore metallico usato nel passato come bollittore che veniva riscaldato con legna. Ancor’oggi gli appassionanti della tradizione ritengono che il gusto del tè preparato con l’uso del samovar sia molto diverso da quello preparato con il solito modo.

Attirati dal gusto speciale di questo tè gli alpinisti hanno deciso di portare il pesantissimo samovar a un’altezza di 2700 metri per poter godersi il panorama bevendo la loro bibita preferita. Il video mostra gli atleti sospesi sulla corda riscaldare il samovar e preparare il tè.

Gli alpinisti hanno cominciato l’ascesa da un’altezza di 2000 metri, in totale dovranno ascendere per circa 1 chilometro per arrivare sulla cima del monte a un’altezza di 3171 metri.