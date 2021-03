Venezia: l’acqua bassa e canali a secco - Video

Abituata a convivere con l'acqua alta, Venezia può stupire per il fenomeno opposto, l'acqua bassa.

Un fenomeno favorito dalla situazione di forte alta pressione, in atto sull'Italia, che accenta più la discesa che il rialzo del livello della laguna. Il livello del mare si è trovato a -45 cm rispetto allo zero mareografico per cui molti canali si sono ritrovati senz'acqua con conseguente difficoltà alla navigazione.

Livelli tuttavia non da record per Venezia: nel gennaio del 2018 fu registrato un minimo di -66, mentre alla fine di febbraio del 2008 fu registrato il primato di -83 cm.