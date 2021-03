Russia: camoscio "catturato" in trappole fotografiche

Il video è stato girato nell'autunno dello scorso anno, ma poiché le registrazioni di queste telecamere vengono visionate una volta ogni pochi mesi, sono state pubblicate pochi giorni fa. Nel video possiamo vedere come l'animale, trovata la telecamera, si è avvicinato e ha iniziato ad annusarla con interesse. Il camoscio si è spaventato e ha fatto un salto indietro.

Gli esperti hanno notato che i camosci hanno una buona memoria per i luoghi, quindi qualsiasi oggetto non familiare è molto interessante per loro. Secondo i dati del parco nazionale di Sochi, la popolazione di camosci nel Parco Nazionale di Sochi è di 380 esemplari.