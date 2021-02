Il Baby Gorilla è nato a Berlino, il primo caso in 16 anni

La mamma, Bibi, ha 24 anni, fa tutto per il suo cucciolo che mangia per la prima volta. È nato lo scorso fine settimana e adesso ancora non è definito il suo genere, perciò i lavoratori dello zoo non sanno come chiamarlo.

La direzione dello zoo è sicura che il piccolo è sano e non corre alcun rischio. I lavoratori dello zoo sono pronti ad aiutare la famiglia di gorilla, la mamma e il padre sono diventati i genitori per la prima volta, per esempio, il padre, ha 16 anni, si comporta come un genitore esemplare. È necessario aggiungere che la nascita del cucciolo è stata il primo caso negli ultimi 16 anni.