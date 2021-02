Golden Retriever mostra come godersi al meglio una pozzanghera - video

A molti cani non piace bagnarsi ma non a questo Golden Retriever, che sembra davvero godersi il lascito di una giornata di pioggia.

Un video di un gioioso Golden Retriever è diventato virale sui social media.

Mostra il cagnolino giocare e bagnarsi in una pozzanghera, mentre la famosa canzone 'Singin 'In The Rain' di Gene Kelly suona in sottofondo.

Una vera e propria celebrazione di un'innocente voglia di vivere.

Il video sta attirando molti utenti sull'account Instagram golden_retrievers1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Golden Retrievers (@golden_retrievers1)

