Argentina: conchiglia di Glyptodon trovata sulla spiaggia di Camet Norte

"Amo molto questo posto. La verità è che sono molto orgoglioso di aver partecipato a questo, di averlo trovato ", ha detto Rafael, il bagnino che ha fatto la scoperta.

I residenti che sono venuti in spiaggia erano entusiasti della scoperta. "La scoperta fatta qui ha un impatto internazionale. E abbiamo il privilegio di vederla in prima persona e anche di preservarla. Penso che abbiamo un grande impegno come comunità per preservarla", ha detto un residente locale.

Secondo quanto riportato sulla stampa locale, le autorità locali stanno valutando la possibilità di creare un museo sul sito, che sarebbe il primo del suo genere nella provincia di Buenos Aires.