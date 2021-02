Stella nascente dello zoo di Russia: tigre attira l’attenzione dei visitatori con suo “canto”

Se pensate che le tigri possano solo ruggire, Shere Khan dello zoo di Barnaul in Russia vi può far cambiare idea rapidamente dimostrando che anche i grandi predatori sono capaci di cantare.

Nello zoo di Barnaul, nel sud-ovest della Siberia, abita un vero e proprio artista che ama dimostrare le sue capacità vocali al pubblico. Il video mostra la tigre seduta su un piedistallo, che l’animale a quanto pare considera il suo palcoscenico, mentre miagola in un modo particolarmente simile al canto.

I dipendenti dello zoo raccontano che in questo modo la tigre fin dall’infanzia cercava di attirare l’attenzione di sua madre che era impegnata con altri cuccioli. Il piccolo Shere Khan se ne andava in un angolo del recinto e gridava fino a quanto la mamma-tigre, stanca di sentire i miagolii, non si avvicinava a lui.

Ancor’oggi la tigre usa il suo talento originale per attirare l’attenzione. I visitatori dello zoo che non sanno niente di questa caratteristica dell’animale si preoccupano spesso della sua salute sospettando che la tigre sia malata. I dipendenti dello zoo però rassicurano che la salute di predatore è a posto.