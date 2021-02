Russia: orsi polari rubano camion

L’inverno russo è così severo che spinge anche gli animali a commettere crimini. Il video che fa vedere gli orsi polari rubare un camion è diventato virale sui social russi.

Sembra che questi temibili predatori stiano prendendo l’abitudine di avvicinarsi con sempre maggior frequenza ai centri abitati, in cerca di cibo.

Un fenomeno accentuato dal riscaldamento globale e dallo scioglimento dei ghiacci artici: l'aumento delle temperature sta distruggendo l'habitat naturale degli orsi polari, le piattaforme di ghiaccio sono sparite o troppo instabili per essere attraversate, così gli orsi polari invece di lanciarsi all'inseguimento dei pinnipedi (come foche e trichechi) o tuffarsi in acqua per recuperare qualche delizioso mollusco o lumaca di mare, vagano lungo le coste fin quando non si imbattono nei centri abitati.