Cane-ninja conquista i social cinesi

I cani sono capaci non solo di fare la guardia, aiutare nella caccia o semplicemente farci buona compagnia. Molti di loro riescono ad essere veri e propri acrobati eseguendo esercizi straordinari.

Il cane da pastore belga Malinois di nome Little Knife sta acquistando popolarità nei social cinesi grazie al suo fantastico talento di eseguire diversi trucchi da bravo acrobata.

Il video girato il 5 febbraio a Yuncheng mostra Little Knife fare alcuni esercizi acrobatici con il suo padrone. Il cane salta ad un’altezza di tre metri capovolgendosi in aria e facendo salti mortali.

Cheng Jianjun, il proprietario del cane, è riuscito ad attirare tanti follower sul suo profilo di Kwai (rete sociale cinese) dopo aver pubblicato i video degli allenamenti del suo cane.

L’uomo racconta che l’animale ha quattro addestratori che ogni giorno spendono tanto tempo per addestrarlo come vengono addestrati i cani poliziotto. Per insegnare al cane a eseguire un trucco ci vogliono circa 10-14 giorni di addestramento.