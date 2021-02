Un furbo cacciatore: tigre si finge una pietra per catturare un cervo

Le tigri sono famose per la loro agilità ma non sempre riescono a raggiungere i cervi che, lottando per la loro vita, possono superare i predatori in velocità. Per questo le tigri devono cercare nuovi modi per nascondersi e cogliere la loro preda di sorpresa.

Un video pubblicato su Twitter mostra una tigre raggomitolarsi cercando di assomigliare a una pietra su strada. Con questa straordinaria furbizia l’animale prova a catturare il cervo.

Ma essendo troppo agitata, la tigre non è riuscita a controllare bene i movimenti della sua coda. Così la mimetizzazione non ha funzionato per fortuna della preda che ha notato il furbo cacciatore e ha avuto la possibilità di scappare.

