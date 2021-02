Usa, processo su Zoom: procuratore non riesce a togliere il filtro da gattino

"Non sono un gatto!": procuratore statunitense ha dimenticato il filtro da gatto acceso durante udienza su Zoom.

La singolare dichiarazione si è resa necessaria dal momento che Rod Ponton, che in quel momento stava prendendo parte ad un'udienza del 394° Tribunale distrettuale, aveva dimenticato di disattivare il filtro da gatto al momento del suo accesso sulla piattaforma Zoom:

"E' un gatto e non so come rimuoverlo. La mia assistente, qui, ci sta provando, ma sono pronto ad andare avanti anche così. Sono qui dal vivo. Non sono un gatto", sono state le parole di Ponton che hanno fatto il giro della rete.

​Lo stesso Ponton, a udienza conclusa, si è dichiarato lieto di aver pottuo contribuire a creare un momento di ilarità generale: "Se posso far fare a tutti una risata a mie spese, per me va bene", è stato il commento del procuratore.