Russia, ai pinguini dello zoo di Mosca è stato offerto un intrattenimento insolito

Nel video, pubblicato lunedì dall'ufficio stampa dello zoo di Mosca, i pinguini Gentoo prima osservano un fenomeno insolito per loro, ma presto iniziano a catturare e far scoppiare le bolle di sapone con il becco, dimostrando con tutto il loro aspetto che piace il divertimento.

Questa attività viene utilizzata in molti zoo in tutto il mondo. Le bolle non rappresentano una minaccia per i pinguini e sono molto divertenti per loro.

Secondo quanto riferito, i pinguini Gentoo sono apparsi a Mosca alla fine di dicembre 2017. Tre maschi e tre femmine sono stati portati dalla Germania nel ambito del programma europeo di conservazione in cattività per le specie minacciate di estinzione.