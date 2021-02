Russia: raro delfino albino avvistato al largo della costa del Mar Nero a Sochi

Lo ha riferito lo staff del centro di soccorso dei delfini "Delfa". Gli attivisti hanno notato che in natura i delfini completamente bianchi sono molto rari. "Siamo ancora colpiti da un incontro così raro", - ha scritto lo staff del centro sui social media.

L’albinismo è un risultato di una mutazione in differenti geni. A seconda dei geni colpiti, ci possono essere animali con delle parti del corpo bianche, albinismo parziale, oppure l’intero corpo, compresi gli occhi, è affetto da questa patologia e allora si ha il “vero” albinismo.

La vita degli animali albini in natura non è facile, poiché il colore bianco li distingue molto, rendendoli più visibili ai predatori. I fenomeni di questo genere sono stati registrati in circa 20 specie di cetacei, tra cui balene ed orche.