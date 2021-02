Arte in carne e ossa: una donna russa crea copie viventi di dipinti famosi

Il fatto è che la ragazza ha deciso di prendere parte alla sfida creativa del Getty Museum, dove gli utenti dei social network sono stati invitati a ricreare le loro opere preferite di artisti usando mezzi improvvisati.

Di conseguenza, Elizaveta ha sfidato sé stessa: ha deciso di pubblicare una nuova foto ogni giorno per un mese. Il processo l'ha trascinata così tanto che la donna continua ancora a deliziare i suoi follower con le sue opere. La donna crea i costumi, si trucca e scatta le foto al telefono in soggiorno, che per un po' si trasforma in uno studio fotografico.

Di professione Elizaveta è una critica d'arte, quindi, quando pubblica tali opere d'arte, persegue anche un obiettivo educativo. "Cerco di realizzare opere di artisti diversi, fornisco i dati iniziali in russo e inglese, in modo che chiunque possa utilizzare ulteriormente Google e spero che questa curiosità ispiri le persone in qualche modo e che poi possano vedere qualche altra opera d'arte", - ha spiegato la donna.