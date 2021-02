Non dire più niente! Un gattino giocoso chiede le coccole al suo proprietario

Sembra che alcuni gatti sviluppino un forte senso di attaccamento per i loro proprietari o per chi si prende cura di loro.

Oggi vi offriamo il video di un un gattino adorabile che esprime il suo amore per il suo proprietario. Sembra che il gatto stia cercando di dirgli che "l'amore è nell'aria" e che con lui si sente più al sicuro.

Quando si ama qualcuno, è naturale desiderare che sia felice e fare in modo di contribuire a questa felicità. Vale ovviamente anche per gli amatissimi gatti di casa, che condividono con noi gran parte della nostra vita. In fin dei conti, loro sono i primi a renderci felici!