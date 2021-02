“Ehi, cosa fai?”, un curioso cucciolo di elefante marino viene a salutare il cameramen

Gli operatori televisivi che si occupano della produzione di video dedicati alla fauna selvatica devono fare tutti gli sforzi per rimanere invisibili e per non far spaventare gli animali. Ma a volte gli animali che non hanno mai avuto il contatto con le persone non percepiscono l’uomo come una minaccia e si avvicinano per conoscere uno “strano soggetto a due zampe”.

Il video girato sulla costa delle Isole Sandwich Meridionali, situate nell'Oceano Atlantico meridionale, mostra un cucciolo di elefante marino che senza alcuna paura si avvicina per conoscere l’operatore televisivo, Bertie Gregory, occupato nel filmare i pinguini reali. Il piccolo di foca d’elefante sembra essere molto interessato nel processo delle riprese.

Bertie Gregory, famoso regista e operatore della fauna selvatica, nel corso della sua carriera si è abituato a tali incontri. Guardate come riesce a mantenere la calma e spiega con tenerezza al cucciolo perché non dovrebbe avvicinarsi troppo alla telecamera.

Gli elefanti marini viventi sulle Isole Sandwich Meridionali si sono evoluti senza predatori terrestri, per questo i cuccioli non hanno nessuna paura delle persone.