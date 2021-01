L'aurora boreale vista dallo spazio

L’astronauta russo, Sergey Kud-Sverchkov ha usato una tecnologia di time-lapse che lascia riprodurre il fenomeno registrato a velocità superiore. Il video è stato pubblicato su Instagram dell'astronauta.

Arrivato in orbita sulla Stazione spaziale internazionale, ha potuto osservare l'aurora boreale in un modo non comune, e più spettacolare, e che gli ha dato maggiori emozioni. Questa è un’esperienza che pochissime persone al mondo potranno mai fare!

L’aurora è un fenomeno causato dall’interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare con la ionosfera terrestre: tali particelle eccitano gli atomi dell’atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze d’onda.