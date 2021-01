Russia: un varano ingrassato è stato messo a dieta

I dipendenti dello zoo di Kaliningrad hanno messo a dieta un varano obeso. L’animale è diventato troppo grasso e ora deve fare una corsa per ricevere lo spuntino preferito.

Gli zoologi dicono che questa specie di rettili è predisposta all’obesità siccome in natura va in letargo invernale e deve accumulare il grasso. Nello zoo il varano non ha bisogno dell’ibernazione ma l’istinto di mangiare in abbondanza resta.

Il rettile non sembra essere molto contento di tali allenamenti ma i dipendenti dello zoo spiegano che per lui deve essere cosa abituale siccome in natura i suoi parenti ogni giorno percorrono grandi distanze, vanno a caccia e scavano delle tane. Quindi correre un po’ prima di mangiare sarà sicuramente un bene per il varano.

Nonostante tutti gli sforzi, l’animale non riuscirà a dimagrire, ma gli allenamenti permetteranno al rettile di non diventare ancora più grasso.