Russia: dipendenti del safari park si prendono cura degli orsetti polari abbandonati dalla mamma

I dipendenti di un safari-park di Gelendzhik, nel sud della Russia, si sono presi cura dei due cuccioli di orso polare che sono stati abbandonati dalla mamma. Gli zoologi spiegano che alla mamma-orso non piace rimanere negli spazi chiusi e per questo ha deciso di non nascondersi in una tana, condizione necessaria per il parto e l’allattamento dei piccoli