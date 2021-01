Polonia: allo zoo polacco è nato il primo cucciolo di rinoceronte indiano dopo 155 anni

Un cucciolo femmina di rinoceronte appartenente a una specie a rischio estinzione è nato in uno zoo nel Sud della Polonia.

E' il primo rinoceronte indiano a nascere nella storia dello zoo, in 155 anni. Dopo una lunga gravidanza di 16 mesi la bimba è nata il 6 gennaio.

"È il primo rinoceronte nella storia dello zoo, il primo rinoceronte indiano, in generale il primo che è nato qui. È una grande gioia per noi ma anche una grande sfida ", ha detto Justyna Nowicka, una guardiana di animali allo zoo di Wroclaw.

La rarità della specie rende questa nascita molto importante, ma i guardiani dello zoo ipotizzano che questo non sia l'unico rinoceronte nato nello zoo di Wroclaw, poiché i genitori sono ancora giovani e possono accoppiarsi di nuovo. I visitatori non possono ancora vedere il cucciolo, che rimarrà almeno per i primi due anni di vita nello zoo.

Questa specie di rinoceronte si trova in 66 zoo sparsi per il mondo. La specie è anche rara da trovare in natura. Alcuni decenni fa la specie era prossima all'estinzione perché il loro lungo corno, che può crescere fino a 57 cm, rendeva i rinoceronti un bersaglio del bracconaggio. Ma le rigide regole di protezione applicate dagli anni '70 hanno contribuito alla crescita della popolazione fino a circa 3.600.