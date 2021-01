Sollevamento pesi nelle acque ghiacciate: gli allenamenti di un atleta russo diventano virali

Il sollevatore di pesi di Saratov Victor Drago è diventato popolare pubblicando sui social i video con i suoi insoliti allenamenti. L’uomo dimostra tanti successi nell’armwrestling, sposta le macchine ed i camion, gonfia e fa scoppiare borse dell’acque calda, solleva i pesi trovandosi nell’acqua ghiacciata.

Non si tratta di prepararsi per una competizione, ma è un semplice allenamento per l’anima e per il corpo. Ai suoi follower Victor ricorda che fa questi video per divertimento e non invita nessuno a ripetere i suoi trucchi.