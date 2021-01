Due simpatici Golden Retriever dormono teneramente uno accanto all'altro in macchina

I Golden Retriever sono tra i cani di famiglia più amati; sono ottimi compagni e sono anche buoni cacciatori. In molti paesi, questa razza è considerata un simbolo di benessere e buona fortuna.

A volte è difficile convincere due fratelli a comportarsi bene in macchina, ma questa coppia di Golden Retriever della Florida, Xena e Finn, fratello e sorella, sembrano accontentarsi di viaggiare bloccati insieme in una borsa, in un adorabile video che ha già guadagnato oltre 11.400 mi piace su Instagram.

È amore canino? Resistete, cagnolini!