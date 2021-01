Un pescatore salva dalla morte un giovane delfino impigliato in una rete

Un pescatore Brasiliano ha liberato un giovane delfino rimasto intrappolato in una rete. Il video di questo salvataggio, avvenuto vicino alla costa della città brasiliana di San Paolo, è stato pubblicato su YouTube.

Nel video puoi vedere come l'uomo rimuove la rete dalle pinne e dal muso del mammifero e lo bacia prima di restituirlo al suo habitat naturale. Il pescatore ha detto che ha notato qualcosa in movimento in acqua mentre tornava dalla battuta di pesca. Dopo essere salito sulla barca, si e reso conto che si trattava di un piccolo delfino.

"Quando l'animale ha visto la mia barca, è venuto verso di me. Quando ho preso il delfino era calmo. Poi l'ho tolto dalla rete e l'ho gettato di nuovo in mare", ha commentato l'uomo, citato dal canale virale Hog.