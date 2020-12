Capodanno 2021, i fantastici fuochi d’artificio da Sydney e dal mondo - Video

Tra i primi territori del pianeta ad essersi messo alle spalle il 2020 troviamo Chatham Islands, dove al momento della pubblicazione sono ormai quasi le 4 del mattino dell’1 gennaio 2021.

Poi è stata la volta di Wellington capitale della Nuova Zelanda, e quindi di Sydney che ha voluto salutare il 2020 senza rinunciare agli spettacolari fuochi d’artificio organizzati sull’Harbour Bridge a pochi passi dall’Opera House. Ovviamente tutto è avvenuto rispettando le locali normative contro la Covid-19 e questo ha significato che tutti i cittadini di Sydney sono rimasti a casa e hanno potuto godere a distanza dello spettacolo.

Capodanno 2021 in diretta da tutto il mondo

Per vedere in diretta il Capodanno 2021 da tutte le località del mondo, vi consigliamo questo video sottostante che mostra immagini in diretta televisiva.