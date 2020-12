Gambetto subacqueo, i russi giocano a scacchi sotto l'acqua gelata

Gli appassionati di nuoto invernale, conosciuti in Russia con l’appellativo di “trichechi”, considerano i bagni nelle acque ghiacciate il miglior modo di rinvigorire la salute. Si ritiene inoltre che i tuffi in acqua fredda possono far bene allo stato psichico di una persona aiutandola a ristabilire il bilancio emozionale.

I membri del club "SneGiri" (Ciuffolotti) promuovono lo sport invernale organizzando diverse attività natatorie nelle acque ghiacciate. Questa volta hanno organizzato una partita a scacchi immersi nelle gelide acque del lago Rosso di Kemerovo.

Il video mostra i membri del club completamente immersi nel buco del lago ghiacciato. Una partita straordinaria è diventata virale sui social. Per sfortuna, il vincitore non è stato annunciato.