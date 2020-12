Estonia: albero di Natale di vecchi lampioni illumina la città di Viljardi

Nella città estone di Viljardi sanno bene come si possono utilizzare cose vecchie per scopi alternativi. Guardate un video che mostra un'installazione spettacolare che hanno messo in una piazza della città.

Gli oggetti che non ci servono più non bisogna buttarli via, le persone creative possono facilmente dargli nuova vita, non sempre in modo ovvio. Così un residente della città estone di Viljardi, Toomas Porro, ha creato una fantastica installazione nella sua città utilizzando i vecchi lampioni che hanno illuminato Viljardi per 40 anni.

L’uomo ha elaborato il progetto di un albero di Natale particolare che consiste dei lampioni dei tempi dell’URSS. L’idea di creare questa installazione è nata due anni fa durante il rifacimento dell’illuminazione stradale quando i vecchi lampioni sono stati sostituiti dalle nuove lampade a LED.

Ora grazie alla creatività di Toomas i residenti di Viljardi possono godere di un albero di Natale veramente unico.