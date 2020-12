Il Natale è per tutti, cosa ha regalato Babbo Natale agli animali di uno zoo della Spagna?

Gli animali del bioparco di Valencia hanno ricevuto regali speciali da Babbo Natale, che non li ha dimenticati in questo periodo speciale.

Leoni, elefanti, suricati, gorilla e scimpanzé del bioparco di Valencia hanno trovato sorprese e regali che non si aspettavano. Babbo Natale ha deciso di visitarli prima di passare per le case dei bambini di Spagna e ha lasciato agli animali dei regali che di solito non ritrovano nei loro recinti.

La sorpresa ha reso felici non solo gli animali che l’hanno ricevuta ma anche i bambini che nel corso dell’escursione per il giardino zoologico sono stati testimoni della reazione degli abitanti del bioparco.

Non è la prima volta in cui Babbo Natale ha visitato il bioparco, ma i suoi doni stupiscono sempre gli animali. Il loro cibo preferito e i giocattoli erano nascosti nei pacchi, e gli animali hanno dovuto tirarli fuori assomigliando in questo momento gioioso alle persone che trovano un regalo sotto l’albero di Natale.

Il video mostra gli animali in momenti divertenti in cui hanno trovato i pacchi e, senza dubbio, hanno apprezzato i regali. Alcuni di loro non vedevano l'ora di mangiare quello che era nascosto dentro.