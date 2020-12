La festa più felice del mondo, a Shanghai hanno invitato all’evento natalizio i corgi

Oltre 200 cani corgi e i loro proprietari sono stati invitati a una straordinaria festa di Natale organizzata domenica a Shanghai. Gli incantevoli cagnolini, vestiti con costumi natalizi, facevano una “nuotata" in una piscina riempita di palline, partecipavano alle gare, tiravano la fune, dimostravano le sue abilità speciali e si divertivano insieme ai loro padroni all'evento presso l’hotel Shanghai Sun Island Resort.

I proprietari si sono preparati all’evento con tutta la responsabilità avendo comprato i costumi natalizi per sé e per i loro piccoli amici. "Siccome si tratta di una festa a tema natalizio, abbiamo preparato per il cane un maglione rosso con l’immagine di un pupazzo di neve. Abbiamo anche comprato un cappello di Babbo Natale e altri vestiti con elementi natalizi", ha spiegato Wu Yan, una proprietaria di corgi che è venuta alla festa insieme al suo amico a quattro zampe.

È stata probabilmente una delle feste di Natale più felici del pianeta nel 2020.