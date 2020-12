Pecore scappano e poi inseguono residenti di una città turca - Video

I residenti della città turca di Nevsehir, situata a sud-est di Ankara, sono stati letteralmente "presi in ostaggio" da una mandria di pecore, riferisce il comune sul suo account Twitter.



Le autorità hanno condiviso filmati dell’incidente, che mostra cinque animali da fattoria che attaccano gli agenti di sicurezza della città, i quali finiscono per rifugiarsi in un edificio comunale:

Continuando la loro scorribanda per le strade della città, i fuggitivi assalgono altri passanti.



Qualche tempo dopo, i cinque “teppisti” sono stati catturati prima di essere portati dai dipendenti della città in uno stabilimento responsabile della sorveglianza degli animali abbandonati. Infine è stato rintracciato il loro proprietario.