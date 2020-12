Egitto: fisioterapista pratica il massaggio con i serpenti

L'ofidiofobia è la paura morbosa delle forme serpentine, è una delle fobie più comune del mondo. Questo fatto però non ha scoraggiato il proprietario di una spa a Nasr City, in Egitto che ha deciso di introdurre nel suo salone una tecnica di massaggio terrificante: il massaggio con i serpenti.

Il fisioterapista Safwat Sudqi è convinto che questo tipo di massaggio ha diversi vantaggi, tra cui la stimolazione dei nervi che attiva l'ormone endorfina e infine la dopamina, noto anche come l'ormone del "benessere". Inoltre aiuta a stimolare la circolazione sanguigna, migliorare il flusso sanguigno nel corpo, rimuovere la tensione e l'ansia.

Uno dei clienti ha condiviso la sua esperienza dopo la pratica dicendo: “All'inizio ero teso perché questa è stata la prima volta in cui ho sentito come un serpente strisciava sulla mia schiena; per questo non riuscivo a percepire questa pratica come il massaggio. Ma poi mi sono rilassato. La tensione era scomparsa e ho cominciato a godermi sempre di più la sessione".

Il massaggio con i serpenti è diventato molto popolare in Asia negli ultimi dieci anni, soprattutto in Indonesia e Filippine, ma ora sta guadagnando popolarità in altri paesi come Brasile, Russia, Stati Uniti e, infine, Egitto.