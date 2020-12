Pane quotidiano, centinaia di persone in coda per il cibo a Milano

Сentinaia di persone sono in coda, rispettando il distanziamento, al freddo dalle 7 del mattino a mezzogiorno ogni giorno in viale Toscana a Milano, per ritirare un pacco alimentare, alla sede del Pane Quotidiano, l'associazione laica di volontariato che da oltre un secolo si occupa dei bisognosi milanesi.

Con la pandemia il numero di persone in difficoltà è aumentato notevolmente. La crescita delle difficoltà con l’emergenza sanitaria è impressionante, soprattutto a causa della perdita del lavoro negli ultimi cinque-sei mesi.

Sputnik Italia ha intervistato Claudio Falavigna, responsabile dei volontari di Pane quotidiano.