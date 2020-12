Due cuccioli di foca si godono la prima neve

Respirare aria fresca fa bene a tutti. Il filmato girato sabato mostra come si comportano due foche durante una passeggiata. Si può vedere i due animali di nome Shlissik e Kroshik godersi fianco a fianco la prima neve nella loro vita.

Tuttavia, questo non è durato a lungo, poiché il capriccioso Schlissik ha intimidito il suo "vicino tranquillo e intelligente, minacciandolo costantemente e cercando di morderlo". Come possiamo vedere nel filmato, gli animali riescono a convivere abbastanza pacificamente, almeno per strada.