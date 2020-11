Thailandia: tavole imbandite per le scimmie in occasione del Monkey Buffet Festival

Sputnik Italia vi invita a guardare questo video che mostra uno degli eventi più strani del mondo: il Monkey Buffet Festival, la festa appositamente organizzata per le scimmie.

L’evento annuale si svolge nella città thailandese di Lopburi che si trova a 150 km a nord di Bangkok. Durante il festival gli organizzatori preparano un gran banchetto per le scimmie che possono godersi i loro piatti preferiti tra cui frutta fresca, insalate e dessert thailandesi.

Il festival è stato fondato da un businessman locale per attirare i turisti interessati a vedere gli animali considerati il patrimonio della regione. La pandemia da Covid-19 non ha impedito alla "città delle scimmie" di organizzare il festival anche quest'anno, nella speranza di rilanciare il turismo in questa antica area del Paese.